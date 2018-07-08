Косметика творит чудеса: как визажист из Китая преображается в Неймара

Китайский визажист утверждает, для того, чтобы стать копией звезды бразильского футбола Неймара, достаточно потратит два часа на макияж.

У девушки особенно хорошо получается рисовать бороду нападающего. Чудеса преображения, смотрите в нашем видео.

Напомним, сборная Бельгии отправила Бразилию домой, а сама вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года. По подсчетам экспертов, Неймар за четыре игры ЧМ пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. В связи с чем в интернете даже стали появляться шуточные ролики с тренировками в стиле Неймара.