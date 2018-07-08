Косметика творит чудеса: как визажист из Китая преображается в Неймара

У девушки особенно хорошо получается рисовать бороду нападающего. Чудеса преображения, смотрите в нашем видео.
Напомним, сборная Бельгии отправила Бразилию домой, а сама вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года. По подсчетам экспертов, Неймар за четыре игры ЧМ пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. В связи с чем в интернете даже стали появляться шуточные ролики с тренировками в стиле Неймара.
These kids chose Neymar as their 'Roll Model' pic.twitter.com/ah1wEqtUku— Shally 💎 (@arewaSHALEWA) 5 июля 2018 г.