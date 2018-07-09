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Обратно в прошлое: турнир по средневековому фехтованию прошел в Таллине

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В этом году в конкурсе участвует неожиданно много женщин, рядовому зрителю их бои так же интересны, как и мужские.

В Таллине прошел турнир по средневековому историческому фехтованию.

"Я занимаюсь этим видом спорта уже четвертый год и сразу же попала в исторический средневековый бой. Реконструкции уделяла внимание как-то в перерывах, но изначально меня увлекла именно спортивная составляющая", - рассказала капитан женской сборной России Светлана Федорова.

По словам организаторов и участников, женские бои начали проводить совсем недавно, всего несколько лет назад.

Женщины от природы слабее, но их бои интересны зрителям так же, как и мужские.

Теги:
История, Конкурс, Таллин



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