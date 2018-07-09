Остров тонет: сильные дожди залили Японию

В некоторых районах вода поднялась до уровня второго этажа. В префектурах Гифу и Киото власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
В результате наводнений и оползней в Японии погибли более 100 человек, еще 79 человек пропали без вести.
В некоторых районах вода поднялась до уровня второго этажа. В префектурах Гифу и Киото власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
В этом году в конкурсе участвует неожиданно много женщин, рядовому зрителю их бои так же интересны, как и мужские.
Нападающий французской сборной Оливье Жиру после победы над уругвайской командой подарил болельщикам свои игровые шорты.
Видеозапись с двухмесячным котенком, мордочка которого напоминает человеческое лицо, набирает популярность в интернете.
Китайский визажист утверждает: для того, чтобы стать копией звезды бразильского футбола Неймара, достаточно потратить два часа на макияж.
Перечень проектов специалисты Государственного комитета Узбекистана по инвестициям сформировали совместно с представителями областного хокимията и территориального подразделения во время визита в Наманган.
Для обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило нижестоящим финансовым органам 532,5 млрд сумов.
Глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов обсудил с министром общественной безопасности Китая Чжао Кечжи ход реализации проекта по строительству учебного центра симуляции и моделирования в академии министерства внутренних дел республики.
Стали известны подробности спасательной операции в Кыргызстане, в которой принял участие вертолет министерства внутренних дел Казахстана.
Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев рассказал о значении Шанхайской организации сотрудничества в современном мире.
Прокуратура Турции требует приговорить гражданина Таджикистана, обвиняемого в причастности к теракту в аэропорту Стамбула в 2016 году, к пожизненному заключению.
Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.
Причиной ДТП с участием белорусского туристического автобуса в Румынии стал камень, который попал в колесо.
В Абхазии ограничили движение крупнотоннажной техники – таким образом правительство республики хочет защитить автодороги страны.
Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.
Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".
Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.
Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.
Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.
Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.
Стали известны подробности спасательной операции в Кыргызстане, в которой принял участие вертолет министерства внутренних дел Казахстана.
Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев рассказал о значении Шанхайской организации сотрудничества в современном мире.
Прокуратура Турции требует приговорить гражданина Таджикистана, обвиняемого в причастности к теракту в аэропорту Стамбула в 2016 году, к пожизненному заключению.