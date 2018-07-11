Видео: семь тонн узбекского плова из Книги рекордов Гиннесса

В Ташкенте в рамках фестиваля O'zbegim приготовили рекордный плов общей массой 7360 килограммов. Над этим гигантским блюдом трудились 50 поваров. Угощение передано в детский дом.

Стоит отметить, что в августе 2017 года повара уже потренировались, приготовив в Алмалыке плов общей массой около 6 тонн. В этот раз кулинары превзошли предыдущее достижение почти на полторы тонны — эксперты Книги Гиннесса зафиксировали результат в 7360 килограммов.

© Sputnik / Сколько продуктов ушло на самый большой в мире плов

Пока в огромном четырехметровом казане готовилось главное блюдо, гости праздника могли насладиться потрясающей атмосферой гостеприимного Востока — песни, танцы, изделия узбекских мастеров. От такого изобилия красок, звуков и запахов кружится голова.

Предлагаем вам наш небольшой видеоэкскурс в это знаменательное и в каком-то смысле историческое событие.