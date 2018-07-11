Забайкалье в воде: в регионе из-за паводков ввели режим ЧС

Узбекский блогер прогулялся по одной из улиц Ташкента, которую можно назвать местной Рублевкой, или, как пошутили интернет-пользователи в комментариях, — суммовкой (по названию национальной валюты — сум). Как живут обеспеченные ташкентцы, смотрите на видео.