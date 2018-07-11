Забайкалье в воде: в регионе из-за паводков ввели режим ЧС

В регионе введен режим ЧС, тяжелая обстановка сложилась сразу в нескольких районах.
Пришлось эвакуировать около двух тысяч человек.
Как в Забайкалье борются с потопами, смотрите на видео Sputnik.
Продолжительные ливни и паводки привели к потопам в Забайкалье.
В регионе введен режим ЧС, тяжелая обстановка сложилась сразу в нескольких районах.
Пришлось эвакуировать около двух тысяч человек.
Как в Забайкалье борются с потопами, смотрите на видео Sputnik.
Уложено свыше 80% железнодорожных путей к Крымскому мосту.
Пожар начался с крыши четырехэтажного здания торгового центра. Спасателям удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. Жертв чудом удалось избежать.
Узбекский блогер прогулялся по одной из улиц Ташкента, которую можно назвать местной Рублевкой, или, как пошутили интернет-пользователи в комментариях, — суммовкой (по названию национальной валюты — сум). Как живут обеспеченные ташкентцы, смотрите на видео.
Реконструкция аэровокзального комплекса началась в конце прошлого года, а сегодня он уже принял первых пассажиров.
Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома на улице Ойбек в Мирабадском районе.
Основным фактором стало снижение цены золота, отметили в Центробанке.
Информация о возгорании поступила в Управление пожарной безопасности около 14:00, дым заметили жители разных районов столицы. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, а затем полностью ликвидировать его.
Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.
Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).
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Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.
КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.
В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.
Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.
Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.
Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.
На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.
Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.
Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.
Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).
Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.