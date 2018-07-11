Обновленный аэропорт Нукуса встретил первых пассажиров

Реконструкция аэровокзального комплекса началась в конце прошлого года, а сегодня он уже принял первых пассажиров.

В аэропорту расположены четыре терминала: два работают на прилет и два — на вылет. Всего комплекс может обслуживать до 400 пассажиров в час и полностью обеспечивает потребности региона.

Пресс-служба НАК Узбекистана Пассажирский терминал реконструировали в аэропорту Нукуса

В настоящее время существенно вырос туристический поток в Нукус, для обеспечения транспортной доступности в ближайшее время свои услуги в Узбекистане будут предоставлять иностранные авиакомпании, ранее не работавшие в республике.

Как выглядит новый аэровокзал и чем удивили первых его пассажиров сотрудники комплекса, смотрите в нашем видео.