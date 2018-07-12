Скоро колеса о рельсы застучат: уложено 80% ж/д путей к Крымскому мосту

Они свяжут мост с транспортной системой материковой России.

Со стороны Таманского полуострова бесстыковым способом строят двухпутный подход из шпально-рельсовых плетей, длина каждой из которых - до 800 метров.

Эксперты именуют такой метод проведения строительных работ бархатным.

Чем длиннее рельсы, тем меньше между ними стыков, проходя по которым колеса поездов характерно стучат.

Инфраструктура на Таманском полуострове создается в рамках проекта развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна.