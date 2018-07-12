Crystal в огне: очевидец снял пожар в супермеркете Ташкента

Пожар начался с крыши четырехэтажного здания торгового центра. Спасателям удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. Жертв чудом удалось избежать.

По данным ГУВД столицы, сигнал о пожаре поступил в 13:47 по ташкентскому времени. Пожарные прибыли на место уже через пять минут и смогли быстро локализовать возгорание. Недавно построенный комплекс еще не был полностью задействован, все магазины располагались на первом этаже, поэтому посетители и персонал смогли вовремя эвакуироваться. Обошлось без жертв. Спустя полчаса пожар был полностью потушен.

Очевидцы выкладывают видео с ЧП в социальных сетях. Дым от пожара был виден за несколько километров от места происшествия.