Как раскрыли коррупционную схему Туробжона Джураева

В Самаркандской области арестовали экс-хоким региона Туробжона Джураева и его сотрудников по обвинению во взяточничестве.

Как рассказывают в программе "Ахборот 24", чиновники ввели специальную ставку за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов.

В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.