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Как рекламой не "убить" чудеса света: урбанисты о роли дизайн-кода городов

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Эксперты КБ "Стрелка" в рамках очередной познавательной встречи с ташкентцами рассказали о том, почему так важен облик городов и как погоня за прибылью убивает красоту, а иногда в прямом смысле – самих жителей мегаполисов.

В рамках проекта "Ташкент любит тебя" прошла очередная лекция, на сей раз посвященная проблеме оформления городов, в том числе с помощью вывесок и рекламных конструкций.

Архитекторы КБ "Стрелка" Алена Жмурова и Яна Козак рассказали собравшимся горожанам, журналистам и экспертам о том, зачем вообще внедряется подобная система оформления, которую можно сравнить с дресс-кодом в определенных организациях или на мероприятиях.

"Есть немало примеров, когда очень красивые города, куда люди приезжают со всего света, чтобы увидеть уникальные достопримечательности, из-за рекламы и изобилия билбордов теряют свой облик. Уже доказано, что информационный шум негативно сказывается на состоянии человека, не говоря уже о внешнем облике города", — подчеркнула Алена Жмурова, на примере улиц Венеции показав, как несуразная реклама может "убить" уникальные чудеса света.

Ее коллега Яна Козак также заметила, что в погоне за прибылью предприниматели редко задумываются об эстетическом облике вывесок и рекламных щитов перед своими заведениями или магазинами. Такое нагромождение кричащей рекламы не только портит вид города, но и несет в себе опасность для участников дорожного движения, значительно ограничивая обзор водителям и пешеходам.

О важности внедрения дизайн-кода в городах, в том числе Ташкенте, смотрите в нашем видео.

На улицах Ташкента
© Flickr / stefan_fotos
Когда реклама — лицо города: КБ "Стрелка" расскажет о дизайн-коде Ташкента
В рамках проекта "Ташкент любит тебя" состоится несколько открытых лекций, на которых все желающие смогут задать вопросы или внести свои предложения по решению той или иной проблемы. Кроме того, специалисты КБ "Стрелка" занимаются разработкой проекта по благоустройству главной улицы узбекской столицы – проспекта Амира Темура. Если пилотный проект будет признан успешным, подобные решения планируется внедрить и в других районах Ташкента.

Теги:
города мира, Архитектура, Ташкент



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