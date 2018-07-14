Как рекламой не "убить" чудеса света: урбанисты о роли дизайн-кода городов

В рамках проекта "Ташкент любит тебя" прошла очередная лекция, на сей раз посвященная проблеме оформления городов, в том числе с помощью вывесок и рекламных конструкций.
Архитекторы КБ "Стрелка" Алена Жмурова и Яна Козак рассказали собравшимся горожанам, журналистам и экспертам о том, зачем вообще внедряется подобная система оформления, которую можно сравнить с дресс-кодом в определенных организациях или на мероприятиях.
"Есть немало примеров, когда очень красивые города, куда люди приезжают со всего света, чтобы увидеть уникальные достопримечательности, из-за рекламы и изобилия билбордов теряют свой облик. Уже доказано, что информационный шум негативно сказывается на состоянии человека, не говоря уже о внешнем облике города", — подчеркнула Алена Жмурова, на примере улиц Венеции показав, как несуразная реклама может "убить" уникальные чудеса света.
Ее коллега Яна Козак также заметила, что в погоне за прибылью предприниматели редко задумываются об эстетическом облике вывесок и рекламных щитов перед своими заведениями или магазинами. Такое нагромождение кричащей рекламы не только портит вид города, но и несет в себе опасность для участников дорожного движения, значительно ограничивая обзор водителям и пешеходам.
О важности внедрения дизайн-кода в городах, в том числе Ташкенте, смотрите в нашем видео.