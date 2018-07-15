Накануне решающей игры: как хорваты готовятся к матчу с французами

Безусловно, открытием нынешнего международного турнира стала сборная Хорватии. Смотрите на видео, как футболисты тренируются перед решающей игрой ЧМ.
В воскресенье, 15 июля, любители футбола узнают победителей чемпионата мира 2018 года в России.
Безусловно, открытием нынешнего международного турнира стала сборная Хорватии. Смотрите на видео, как футболисты тренируются перед решающей игрой ЧМ.
Эксперты КБ "Стрелка" в рамках очередной познавательной встречи с ташкентцами рассказали о том, почему так важен облик городов и как погоня за прибылью убивает красоту, а иногда в прямом смысле – самих жителей мегаполисов.
В Самаркандской области арестовали экс-хоким региона Туробжона Джураева и его сотрудников по обвинению во взяточничестве.
Сто пятнадцать лет назад начали эксплуатировать самую длинную железную дорогу планеты.
Переговоры лидеров России и США состоятся 16 июля в столице Финляндии, они намерены обсудить развитие двусторонних отношений.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.