Под "Калинку-малинку": фамилии игроков команд-полуфиналистов стали песней

Автор этого, по мнению болельщиков, шедевра посвятил свою работу участникам полуфиналов чемпионата мира по футболу 2018 года в России: игрокам сборных команд Хорватии, Англии, Франции и Бельгии.
Но фамилии футболистов рифмуются не только под эту популярную композицию, еще их складно можно напевать под мелодию "Калинка-малинки".
Напомним, сборная Бельгии со счетом 2:0 победила команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России.
Борьба за первенство состоится 15 июля между хорватами и французами.