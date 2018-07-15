Под "Калинку-малинку": фамилии игроков команд-полуфиналистов стали песней

В сети набирает популярность музыкальный видеоролик, который интернет-пользователи уже прозвали неофициальным гимном FIFA Россия 2018.

Автор этого, по мнению болельщиков, шедевра посвятил свою работу участникам полуфиналов чемпионата мира по футболу 2018 года в России: игрокам сборных команд Хорватии, Англии, Франции и Бельгии.

Клип начинается с архивных кадров выступления военного ансамбля под мелодию советской песни "Катюша". Однако первый куплет запевают не с привычной всем фразы: "Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой", а с "Алдервейрелд, Магуайр, Погба, Вида…".

Но фамилии футболистов рифмуются не только под эту популярную композицию, еще их складно можно напевать под мелодию "Калинка-малинки".

Напомним, сборная Бельгии со счетом 2:0 победила команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России.

Борьба за первенство состоится 15 июля между хорватами и французами.