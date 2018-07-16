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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

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Лидеры США и России встретились в Хельсинки, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах.




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