ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Лидеры США и России встретились в Хельсинки, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах.
Лидеры США и России встретились в Хельсинки, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах.
Болельщики собрались в разных уголках Баку, чтобы вместе посмотреть решающий матч.
Масса внедорожника превышает 15 тонн, он может развивать скорость до 105 километров в час.
В Сети набирает популярность музыкальный видеоролик, который интернет-пользователи уже прозвали неофициальным гимном FIFA Россия - 2018.
В зоопарке Душанбе появился собственный предсказатель победителя чемпионата мира по футболу.
Встречи рабочих групп прошли в соответствии с Планом-графиком с 9 по 15 июля в городе Ош Республики Кыргызстан.
Приказ об этом зарегистрирован в министерстве юстиции Узбекистана 10 июля и вступит в силу 12 октября.
Переговоры лидеров двух государств начались днем в Готическом зале в президентском дворце в Хельсинки.
Жительница Алматы угадала победителя мундиаля и счет финального матча и выиграла 135 тысяч тенге, поставив всего тысячу.
Стало известно, кто станет новым ханом кыргызов на Малом Памире. Прежний скончался, его тело предали земле.
В Москве спасли 22-летнего гражданина Таджикистана, который купался в Борисовском пруду с надувным кругом.
Правоохранительные органы Азербайджана задержали в Сумгайыте 18 членов радикальных групп, готовивших беспорядки в городе.
Сильные дожди и грозы привели к подтоплениям в Бресте — на некоторых улицах вода стояла выше голени. Фото и видео из соцсетей.
Абхазские любители футбола посетили города России, чтобы увидеть своих кумиров. Sputnik собрал самые яркие впечатления в одном материале.
Американское издание составило топ-5 самых интересных для изучения языков. Армянский попал в этот почетный список.
Сотни участников и тысячи зрителей собрались во втором по величине городе Латвии на традиционный фестиваль реконструкции событий 1812 года.
Министр энергетики Литвы назвал строящуюся Белорусскую АЭС вопросом двусторонних отношений Евросоюза и Минска.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приоритетная задача республики - в полном разблокировании поставок агропромышленных товаров в Россию.
В Эстонии приветствовали инициативу Владимира Путина о введении для болельщиков безвизового режима для многократного посещения России.
Альпинист и общественный деятель Марат Багаев рассказал Sputnik, как болельщики Мурата Гассиева хотят помочь земляку перед его боем в финале WBSS.
Жительница Алматы угадала победителя мундиаля и счет финального матча и выиграла 135 тысяч тенге, поставив всего тысячу.
Стало известно, кто станет новым ханом кыргызов на Малом Памире. Прежний скончался, его тело предали земле.
В Москве спасли 22-летнего гражданина Таджикистана, который купался в Борисовском пруду с надувным кругом.