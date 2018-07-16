ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

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Узбекистан обсудил с Кыргызстаном линию границы Встречи рабочих групп прошли в соответствии с Планом-графиком с 9 по 15 июля в городе Ош Республики Кыргызстан. 48

Обязательную идентификация пользователей Wi-Fi введут в октябре Приказ об этом зарегистрирован в министерстве юстиции Узбекистана 10 июля и вступит в силу 12 октября. 11