Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018

Узбекский арбитр Равшан Ирматов высоко оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу, который состоялся в России. также судья прокомментировал решения своего аргентинского коллеги во время финального матча турнира.

По мнению узбекского судьи, чемпионат по праву считают одним из лучших, как по игровой составляющей, так и с точки зрения организации.

"Я хотел бы поблагодарить организаторов, они провели этот турнир на высочайшем уровне. Даже по трансляции финала было видно, как все подготовили", — отметил Ирматов на пресс-конференции в Международном пресс-клубе в Ташкенте.

При этом узбекский рефери высоко оценил работу своего аргентинского коллеги Нестора Питаны, судившего решающий матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии. В поединке был назначен один пенальти в ворота хорватов, который и позволил французам во второй раз в ходе матча выйти вперед. После просмотра видеоповтора аргентинец поставил на точку, увидев игру рукой со стороны хорватского футболиста.

"Я считаю, что Питана и его помощники отработали на высоком уровне. Что касается его решения, то тут очень спорный момент. Мы дискутировали с коллегами на эту тему. Даже если сто профессиональных судей соберутся и посмотрят этот эпизод, половина сочтет, что это умышленная игра рукой, другая половина - что это непроизвольное движение игрока. Однако в целом, я считаю, арбитры справились, с чем я их искренне поздравляю", — заключил узбекский рефери.

Ирматов на мундиале в России обслужил два поединка групповой стадии: Аргентина — Хорватия и Испания — Марокко. К сожалению, травма линейного арбитра из узбекской бригады рефери не позволила Равшану Ирматову и его коллегам продолжить работу на турнире.