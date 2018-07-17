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Горы денег: российские блогеры отыскали миллиарды бесхозных рублей

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Когда путешественники набрели на одну из заброшенных ракетных шахт, то поразились своей находке. Такого количество денег они еще никогда не видели.

На заброшенном военном объекте были утилизированы, а попросту говоря, выброшены на ветер в прямом и переносном смысле слова несколько миллиардов советских рублей 1961 — 1991 годов выпуска. Многие купюры уже сгнили, те что были поглубже в пачках еще неплохо сохранились. Однако теперь с этим грандиозным кладом ничего не сделать — старые банкноты не годятся даже на макулатуру из-за своего состояния.

По предварительным оценкам,только в одной такой ракетно шахте в Костромской области может находиться до 440 тонн старых советских рублей, что в свое время было несметным состоянием.

Заготовки для чеканки монет
© Sputnik / Илья Питалев
Центробанк Узбекистана выпустит золотые монеты
Многие пользователи в интернете, комментируя ролик, заметили, что бумажные деньги в отличие от монет, например, изначально не представляют никакой ценности, ни для экономики, ни для археологов или коллекционеров.

Иные увидели в этом видео философский посыл о бренности бытия, в очередной раз убедившись в том, что одним накопительством и жаждой наживы ничего не добиться и со временем уходят и деньги, и целые государства, не оставляя после себя ничего.

Как выглядит кладбище советских денег спустя тридцать лет после выхода купюр из обращения, смотрите на видео. 




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