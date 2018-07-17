Горы денег: российские блогеры отыскали миллиарды бесхозных рублей

Когда путешественники набрели на одну из заброшенных ракетных шахт, то поразились своей находке. Такого количество денег они еще никогда не видели.

На заброшенном военном объекте были утилизированы, а попросту говоря, выброшены на ветер в прямом и переносном смысле слова несколько миллиардов советских рублей 1961 — 1991 годов выпуска. Многие купюры уже сгнили, те что были поглубже в пачках еще неплохо сохранились. Однако теперь с этим грандиозным кладом ничего не сделать — старые банкноты не годятся даже на макулатуру из-за своего состояния.

По предварительным оценкам,только в одной такой ракетно шахте в Костромской области может находиться до 440 тонн старых советских рублей, что в свое время было несметным состоянием.

© Sputnik / Илья Питалев Центробанк Узбекистана выпустит золотые монеты

Многие пользователи в интернете, комментируя ролик, заметили, что бумажные деньги в отличие от монет, например, изначально не представляют никакой ценности, ни для экономики, ни для археологов или коллекционеров.

Иные увидели в этом видео философский посыл о бренности бытия, в очередной раз убедившись в том, что одним накопительством и жаждой наживы ничего не добиться и со временем уходят и деньги, и целые государства, не оставляя после себя ничего.

Как выглядит кладбище советских денег спустя тридцать лет после выхода купюр из обращения, смотрите на видео.