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Горы денег: российские блогеры отыскали миллиарды бесхозных рублей

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Когда путешественники набрели на одну из заброшенных ракетных шахт, они поразились своей находке. Такого количества денег они еще никогда не видели.

На заброшенном военном объекте были утилизированы, а попросту говоря выброшены на ветер в прямом и переносном смысле слова несколько миллиардов советских рублей 1961-1991 годов выпуска. Многие купюры уже сгнили, те, что были поглубже в пачках, еще неплохо сохранились. Однако теперь с этим грандиозным кладом ничего не сделать — старые банкноты не годятся даже на макулатуру из-за своего состояния.

По предварительным оценкам, только в одной такой ракетной шахте в Костромской области может находиться до 440 тонн старых советских рублей, что в свое время было несметным богатством.

Заготовки для чеканки монет
© Sputnik / Илья Питалев
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Многие пользователи в интернете, комментируя ролик, заметили, что бумажные деньги, в отличие от монет, например, изначально не представляют никакой ценности - ни для экономики, ни для археологов или коллекционеров.

Иные увидели в этом видео философский посыл о бренности бытия, в очередной раз убедившись в том, что одним накопительством и жаждой наживы ничего не добиться, и со временем уходят и деньги, и целые государства, не оставляя после себя ничего.

Как выглядит кладбище советских денег спустя тридцать лет после выхода купюр из обращения, смотрите на видео. 




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