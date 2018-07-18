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Отключите ему свет: во время речи Трампа о разведке США произошел курьез

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© Ruptly .

Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным, а также рассказал о том, что он думает об американской разведке.

Дональд Трамп выразил доверие американской разведке, во время этих слов в помещении погас свет, в ответ на что президент США пошутил: "Упс, они отключили свет. Это наверняка агенты разведки, все в порядке".

Хельсинкида президент саройида Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Отвечая на вопрос о якобы имевших место попытках вмешательства России в американские выборы, Путин напомнил, что в соответствии с существующими процедурами специальная комиссия США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера может направить официальный запрос о проведении допросов людей, которых прокурор США считает виновными в совершении правонарушений.

Сотрудники прокуратуры и следственных органов РФ могут провести эти допросы и направить соответствующие материалы в Соединенные Штаты.




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