Ее считают самой красивой девочкой в мире

Поклонники девочки с ангельским личиком называют ее живой куколкой. Ей прочат будущее супермодели.
Мама девочки, Анна, которая раньше тоже работала моделью, уже давно ведет ее Instagram. Уже сейчас у девочки более миллиона подписчиков.
Маленькая москвичка Настя Князева за свои шесть лет успела заключить несколько крупных рекламных контрактов.
Поклонники девочки с ангельским личиком называют ее живой куколкой. Ей прочат будущее супермодели.
Мама девочки, Анна, которая раньше тоже работала моделью, уже давно ведет ее Instagram. Уже сейчас у девочки более миллиона подписчиков.
Президент России ответил на вопросы американского телеканала после встречи с лидером США Дональдом Трампом.
Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным, а также рассказал о том, что он думает об американской разведке.
Все произошло на этнофестивале "Тескей жэк" в Тонском районе республики 15 июля.
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Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.
По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.
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Экономический эксперт объяснил, что даст Азербайджану создание Агентства по конкуренции.
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О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.
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Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?
Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.
Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.
В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.
Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.
Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.
По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.
В Таджикистане откажутся от одноэтажных зданий и застроят города республики высотками.