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Ее считают самой красивой девочкой в мире

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Маленькая москвичка Настя Князева за свои шесть лет успела заключить несколько крупных рекламных контрактов.

Поклонники девочки с ангельским личиком называют ее живой куколкой. Ей прочат будущее супермодели.

Мама девочки, Анна, которая раньше тоже работала моделью, уже давно ведет ее Instagram. Уже сейчас у девочки более миллиона подписчиков.

 




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