Столб огня и дыма: пожар в бизнес-центре Sigma попал на видео

Сигнал о возгорании в одном из ташкентских бизнес-центров поступил в 5:18, уже через полчаса пожар полностью был потушен.
Проезжавшие мимо комплекса Sigma очевидцы сняли происходящее на телефон. В ролике видно, как пламя распространилось по одной из стен комплекса, дым от пожара был заметен за несколько сотен метров. На место почти сразу приехали пожарные расчеты, которые смогли оперативно локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.
Это не первый крупный пожар в столице за последнюю неделю. Несколько дней назад аналогичное ЧП произошло в торговом центре "Кристалл". В здании загорелись крыша и верхние этажи, которые не использовались под магазины. Персонал и посетители торгового комплекса вовремя эвакуировались, никто не пострадал.
В Ташкенте в связи с жаркой погодой и повышенным уровнем пожарной опасности начались соответствующие проверки.