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Столб огня и дыма: пожар в бизнес-центре Sigma попал на видео

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© Proart Today

Возгорание произошло ранним утром в четверг, пламя охватило значительную часть фасада, но серьезных последствий удалось избежать.

Сигнал о возгорании в одном из ташкентских бизнес-центров поступил в 5:18, уже через полчаса пожар полностью был потушен.

Проезжавшие мимо комплекса Sigma очевидцы сняли происходящее на телефон. В ролике видно, как пламя распространилось по одной из стен комплекса, дым от пожара был заметен за несколько сотен метров. На место почти сразу приехали пожарные расчеты, которые смогли оперативно локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.

ГУВД вводит новые меры безопасности после пожара
Пресс-служба ГУВД
В Ташкенте усилили пожарную безопасность после возгорания в "Кристалле"
В результате инцидента сгорело около 30 квадратных метров облицовочного материала и порядка 25 квадратных метров внутренних помещений. Так как ЧП произошло рано утром, жертв и пострадавших удалось избежать. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Это не первый крупный пожар в столице за последнюю неделю. Несколько дней назад аналогичное ЧП произошло в торговом центре "Кристалл". В здании загорелись крыша и верхние этажи, которые не использовались под магазины. Персонал и посетители торгового комплекса вовремя эвакуировались, никто не пострадал. 

В Ташкенте в связи с жаркой погодой и повышенным уровнем пожарной опасности начались соответствующие проверки.




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