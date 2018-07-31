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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
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