В 2016 году журналисты из Таджикистана решили пройти по улицам Санкт-Петербурга и спросить мнение граждан Узбекистана о соседях.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 отработал пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Х-31А.
Десерт "Английский бульдог" из мусса выглядит очень реалистично — почти как живая собака!
Пожалуй, самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры. Как сегодня изготавливается этот необходимый в каждом доме инструмент, смотрите в нашем видео
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде
Соревнования по танковому биатлону в рамках IV Армейских международных игр пройдут с 28 июля по 11 августа. Всего в конкурсах по этой дисциплине участвуют 23 команды.
Владелец одного из кафе в китайском Ханчжо предлагает своим посетителям расплатиться за обед, отсканировав… кошку!
Ремесленники со всех стран Центральной Азии, в том числе из Узбекистана, принимают участие в международном фестивале традиционной культуры и ремесел "Оймо"
АрМИ-2018 будут проходить с 28 июля по 11 августа на территории семи стран - России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Ирана и Китая
Грузовик, груженый кирпичами, протаранил семь авто на своем пути и врезался в дерево. Инцидент запечатлела камера видеорегистрации
Трое львов напали на крокодила. Схватка хищников с огромной рептилией на мелководье в одном из водоемов Африки сняли на видео.
Габриэль Эредиа родился с инвалидностью, но стал лучшим мастером страны.
Сильные возгорания заставили переехать 12 тысяч человек.
Единственная представительница Узбекистана Дарья Масальская рассматривает участие в конкурсе как возможность для развития своего потенциала.
Видео, на котором сталевар голыми руками прикасается к раскаленному жидкому металлу, удивило многих пользователей интернета.
Мечеть расположена в 7-м микрорайоне Бишкека на пересечении улиц Юнусалиева и Шопена.
Младенец появился на свет в конце весны в городе Батаме. Причина такой редкой патологии в том, что развитие брата-близнеца этого малыша приостановилось еще в утробе матери.
Александра Ивлева из России называет себя Weld Queen или "королева сварки".
В Москве проходит международный фестиваль, шатер Узбекистана установили на Улице добрых соседей.
Проблему передвижения по затопленной улице двое молодых людей решили необычным образом - смотрите на видео, что из этого вышло.