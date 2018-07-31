Пожалуй, самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры. Как сегодня изготавливается этот необходимый в каждом доме инструмент, смотрите в нашем видео