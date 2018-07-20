Муравей на закуску: в Калифорнии предлагают отведать мороженое с насекомыми

Нравится ли жителям и гостям Сан-Франциско необычное лакомство, смотрите в нашем видео.
Жуки, черви и скорпионы - это неполный перечень топпинга для летнего десерта вместо привычных нам орешков и ягод.
Нравится ли жителям и гостям Сан-Франциско необычное лакомство, смотрите в нашем видео.
Гиперзвуковая ракета способна развить скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Возгорание произошло ранним утром в четверг, пламя охватило значительную часть фасада, но серьезных последствий удалось избежать.
Большой ущерб получило сельское хозяйство Китайской Народной Республики, тысячи людей покинули свои жилища.
Маленькая москвичка Настя Князева за свои шесть лет успела заключить несколько крупных рекламных контрактов.
Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомобиля, позднее спортсмен скончался в больнице.
Авторы открытия отмечают, что для проверки точности расчетов требуется дальнейшее изучение предполагаемого места падения методами высокоточной спутниковой фотосъемки.
"Узатом" будет отвечать за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.
Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.
Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Беларусь будет отслеживать действия НАТО у своих границ и учитывать это в выстраивании военной политики, заявили в МИД республики.
В тайнике гостиничного номера в Абхазии, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, полиция обнаружила крупную сумму денег.
Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.
Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.
Задержанная в Таллинне россиянка остается под арестом – родителям не позволили встретиться с дочерью.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.
Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.