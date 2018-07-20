Долгожданная встреча: пес не видел своего хозяина шесть месяцев

Пилот спрятался на диване под одеялом, а остальные члены семьи привели собаку в комнату и засняли реакцию питомца на камеру.
Как пес радуется долгожданной встрече, смотрите в нашем видео.
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Пилот спрятался на диване под одеялом, а остальные члены семьи привели собаку в комнату и засняли реакцию питомца на камеру.
Как пес радуется долгожданной встрече, смотрите в нашем видео.
В начале июля необычные видеокадры посмотрели более трех миллионов пользователей.
Жуки, черви и скорпионы - это неполный перечень топпинга для летнего десерта вместо привычных нам орешков и ягод.
Гиперзвуковая ракета способна развить скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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Полотно было испорчено в ночь с 15 на 16 июля из-за случайного срабатывания системы пожаротушения в здании музея. Специалисты изучают степень ущерба и возможность восстановления.
Президент раскритиковал низкий уровень интеграции науки и производства, недостаточную поддержка научных исследований.
За 17-18 июля в ГУВД Ташкента поступило пять заявлений от водителей и владельцев транспортных средств.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
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Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Беларусь будет отслеживать действия НАТО у своих границ и учитывать это в выстраивании военной политики, заявили в МИД республики.
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Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.
Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.
Задержанная в Таллинне россиянка остается под арестом – родителям не позволили встретиться с дочерью.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.
Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.