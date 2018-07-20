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Долгожданная встреча: пес не видел своего хозяина шесть месяцев

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© Facebook / FOX 5 Atlanta

Военный летчик Зак Вохаска, вернувшись из шестимесячной командировки, сыграл в прятки со своим золотистым ретривером по кличке Бадди.

Пилот спрятался на диване под одеялом, а остальные члены семьи привели собаку в комнату и засняли реакцию питомца на камеру.

Как пес радуется долгожданной встрече, смотрите в нашем видео.

Теги:
собака



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