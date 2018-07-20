Никогда не державший смартфона дедушка снял облетевшее весь мир видео

Молодые пары проявляют неистощимую фантазию, стараясь запечатлеть в веках трогательные моменты, связанные с их историей любви.

Чтобы сделать предложение будущей невесте, женихи увлекают их то в гондолу дирижабля, то с аквалангом под воду. Но этой паре из американского штата Нью-Мексико повезло. Их совершенно обычную помолвку увидели сотни тысяч людей, причем им вообще ничего не пришлось для этого делать.

Caters News Идеальный вариант: мужчина сделал предложение девушке под водой

Парень готовился предложить руку и сердце своей девушке в парке, где у них прошло первое свидание. Но вот вопрос, как заснять на видео этот романтическое мгновение? Друзей взять с собой было невозможно, иначе не получился бы сюрприз. Но в трамвае юноша разговорился с дедушкой, который направлялся в тот же парк. И, вручив пожилому человеку по имени Джон Харт свой айфон, уговорил его незаметно снять момент, когда он встанет на колено и протянет будущей невесте кольцо.

Жених не учел, что Джон Харт, которому давно перевалило за 80, слабо разбирался в современной электронике. И когда все началось, дедушка честно нажал на показанную ему кнопку — но вот снимать начал не той стороной айфона. В результате получилось, что пока на заднем плане звучит взволнованное "Выйдешь за меня?", радостное "Да" и восторженные восклицания случайных прохожих, в кадре все это время находится улыбающееся лицо Джона Харта.

Самое интересное, что когда выяснилось все произошедшее, никто на дедушку не рассердился. Наоборот, молодая пара сочла, что это весело, и выложила видео на Youtube. Ко всеобщему удивлению, видео тут же стало вирусным и начало набирать популярность, быстро набрав более 200 тысяч просмотров — а жениху и невесте начали звонить журналисты, желая узнать подробности этой трогательной истории.