В Тульской области верблюд на автотрассе стал причиной ДТП

Уточняется, что за время "прогулки" животного никто не пострадал.
Под Тулой сотрудники полиции помогли поймать сбежавшего из передвижного цирка верблюда, который успел спровоцировать ДТП без пострадавших.
Уточняется, что за время "прогулки" животного никто не пострадал.
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Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.
В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.