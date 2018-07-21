Мальчик из Узбекистана восхитил интернет-пользователей своим пением

Многие пользователи Сети отмечают, что у маленького узбекистанца явный талант.
В настоящее время музыкальный клип с участием Содикбека собрал свыше 14500 просмотров.
Оцените харизму будущей звезды эстрады в нашем видео.
Юный Содикбек Солиев, задорно исполняющий песню из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию", полюбился интернет-аудитории.
Многие пользователи Сети отмечают, что у маленького узбекистанца явный талант.
В настоящее время музыкальный клип с участием Содикбека собрал свыше 14500 просмотров.
Оцените харизму будущей звезды эстрады в нашем видео.
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Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.
В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.