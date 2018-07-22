Олененок устроил переполох в московском автосалоне

Олененок забежал в автосалон и испуганно начал метаться между машинами.
Сотрудник салона попытался поймать животное, но зверь с криком вырвался.
В итоге, малыш выбежал на улицу, разбив стекло рядом с входной дверью.
Автомобильный салон в московском Кунцеве посетил необычный клиент.
Олененок забежал в автосалон и испуганно начал метаться между машинами.
Сотрудник салона попытался поймать животное, но зверь с криком вырвался.
В итоге, малыш выбежал на улицу, разбив стекло рядом с входной дверью.
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