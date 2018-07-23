Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик

Элисон Тил совершила множество путешествий со своей знаменитой розовой доской для серфинга, во время которых она очищала местность от пластикового мусора.

В ролике молодая американка Элисон Тил показывает текущую ситуацию по глобальной эпидемии с уничтожением мусора и призывает немедленно прекратить использования одноразовый пластик.

Эко-путешественница Элисон Тил совершила уже множество диких приключений в более чем 40 странах по всему миру, зарабатывая себе прозвище Индианы Джонс.

Публикация от Alison Teal (@alisonsadventures) 1 Мар 2018 в 10:01 PST

Один из подвигов отважной женщины – очистка от мусора Мальдивских островов. Чтобы привлечь внимание мировой общественности Элисон Тил, пропагандируя единение с природой и водный спорт, приняла участие в шоу "Голые и испуганные". Собрав команду добровольцев, она за рекордных полчаса убрала огромный пляж и сделала фотосессию, плавая в грудах отходов и в туземном наряде, сделанном из найденного мусора.