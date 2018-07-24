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По лужам на матрасе: в Тольятти начали использовать необычный транспорт

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Проблему передвижения по затопленной улице двое молодых людей решили необычным образом - смотрите на видео, что из этого вышло.

Кадры были сняты прохожими в Тольятти после ливня. Объем воды оказался настолько большим, что улицы затопило.

Колеса авто уходили под воду, а находчивые местные жители в одних плавках решили не унывать и прокатились по дорогам на матрасе.




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