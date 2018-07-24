По лужам на матрасе: в Тольятти начали использовать необычный транспорт

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Узбекские футболисты разгромили туркменских со счетом 4:1 Международный турнир начался 22 июля и продлится до конца месяца, в соревнованиях принимают участие спортсмены до 15 лет. 103

Подозреваемые в убийстве Дениса Тена выдали нож следствию Оба подозреваемых признались в содеянном и показали место, где все это время был спрятан нож, правоохранители приобщили его к материалам дела. 91