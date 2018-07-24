По лужам на матрасе: в Тольятти начали использовать необычный транспорт

Кадры были сняты прохожими в Тольятти после ливня. Объем воды оказался настолько большим, что улицы затопило.
Колеса авто уходили под воду, а находчивые местные жители в одних плавках решили не унывать и прокатились по дорогам на матрасе.
Проблему передвижения по затопленной улице двое молодых людей решили необычным образом - смотрите на видео, что из этого вышло.
Кадры были сняты прохожими в Тольятти после ливня. Объем воды оказался настолько большим, что улицы затопило.
Колеса авто уходили под воду, а находчивые местные жители в одних плавках решили не унывать и прокатились по дорогам на матрасе.
Элисон Тил совершила множество путешествий со своей знаменитой розовой доской для серфинга, во время которых она очищала местность от пластикового мусора.
Их не нужно стерилизовать, они дешевле обычных в 14 раз и намного практичнее.
Житель Грузии Давид Гиоргобиани, страдающий редким генетическим заболеванием, которое влияет на нервную систему, смог установить рекорд, переплыв Тбилисское водохранилище.
Автомобильный салон в московском Кунцеве посетил необычный клиент.
Международный турнир начался 22 июля и продлится до конца месяца, в соревнованиях принимают участие спортсмены до 15 лет.
Оба подозреваемых признались в содеянном и показали место, где все это время был спрятан нож, правоохранители приобщили его к материалам дела.
Всего в список артистов попали 23 человека, к которым будут приняты меры в соответствии с законодательством, если в течение трех дней они не оплатят госпошлину за продление лицензии.
В Акмолинской области Казахстана пострадавшему в результате аварии машинисту добывающая компания предоставит квартиру.
В ущелье Кырчын на Иссык-Куле нашли останки воина, предположительно, IV-V века до нашей эры.
Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.
Круче гаджет - дороже регистрация: в Азербайджане пересмотрят пошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов.
В Минске оцепили магазин из-за дурно пахнущего пакета в камере хранения – на месте работали саперы, спасатели и милиция.
Начальник гудаутской Машинно-тракторной станции в интервью Sputnik рассказал о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства полученная из России техника.
Переименование армянского коньяка по требованию Евросоюза скажется на объемах экспорта и продаж напитка, особенно на российском рынке, считает эксперт.
Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.
Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.
Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.
МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.
Боксера из Осетии Мурата Гассиева в аэропорту Беслана встречали тысячи болельщиков, скандируя "Мурат – чемпион!".
В Акмолинской области Казахстана пострадавшему в результате аварии машинисту добывающая компания предоставит квартиру.
В ущелье Кырчын на Иссык-Куле нашли останки воина, предположительно, IV-V века до нашей эры.
Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.