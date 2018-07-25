В Индонезии появился на свет мальчик с двумя лицами

Младенец появился на свет в конце весны в городе Батаме. Причина такой редкой патологии в том, что развитие брата-близнеца этого малыша приостановилось еще в утробе матери.

Индонезийские врачи рассказали, что один такой случай приходится на 250 тысяч новорожденных. Медики опасаются за жизнь ребенка. К сожалению, местные хирурги не имеют возможности провести сложнейшую и дорогостоящую операцию для нормализации работы мозга малыша, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на The Daily Mail.

Мать Гилана рассказала, что до последнего не знала о состоянии сына, а предродовые исследования не показывали никаких явных отклонений.

Родители мальчика намерены как можно скорее обратиться за помощью к врачам Джакарты.