ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Масштабное зрелище - старт Армейских международных игр

АрМИ-2018 будут проходить с 28 июля по 11 августа на территории семи стран - России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Ирана и Китая
Ремесленники со всех стран Центральной Азии, в том числе из Узбекистана, принимают участие в международном фестивале традиционной культуры и ремесел "Оймо"
Грузовик, груженый кирпичами, протаранил семь авто на своем пути и врезался в дерево. Инцидент запечатлела камера видеорегистрации
Трое львов напали на крокодила. Схватка хищников с огромной рептилией на мелководье в одном из водоемов Африки сняли на видео.
Габриэль Эредиа родился с инвалидностью, но стал лучшим мастером страны.
В рамках проекта будут построены современные здания высотой 30-40 этажей
Армейские международные игры продут с 29 июля по 12 августа на территории семи стран. Узбекистан второй раз участвует в АрМИ, отправив на соревнование военнослужащих по 13 дисциплинам.
Президент Республики Узбекистан, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Мирабадском районе
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии
В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.
Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.
Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.
Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.
Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии