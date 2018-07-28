02:49 29 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Масштабное зрелище - старт Армейских международных игр

Получить короткую ссылку
126 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Евгений Одиноков

АрМИ-2018 будут проходить с 28 июля по 11 августа на территории семи стран - России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Ирана и Китая




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Лекарственные препараты
    Жизненная необходимость

    Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы Мисс СНГ из России Арина Зинченко, Виктория Волгина, Жанара Хасенова (слева направо)
Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018"
Как узбекские ремесленники показали свои работы на фестивале в Бишкеке
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054