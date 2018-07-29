Танковый балет: тяжелые Т-80 кружатся под "Лебединое озеро" на АрМИ-2018

На церемонии открытия IV Армейских международных игр в Подмосковье танкисты удивили публику завораживающим танцем. Тяжелые Т-80 кружились под музыку из балета "Лебединого озера", виртуозно маневрируя и элегантно закладывая виражи.
Соревнования будут проходит в течение двух недель, а итоги подведут в последний день Игр 12 августа.
Узбекистан в этой дисциплине пока не участвует, но военнослужащие республики поборются за награды в 13 других номинациях. В прошлом году Узбекистан занял восьмое общекомандное место, что для дебютанта совсем неплохо.