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Железное чудо из Чуста: как делают самые известные ножи в мире

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Пожалуй, самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры. Как сегодня изготавливается этот необходимый в каждом доме инструмент, смотрите в нашем видео

Устазода — главный мастер — Рахимжон Убайдуллаев представитель седьмого поколения знаменитой в Чусте династии. Он с гордостью показывает свою мастерскую и собственный магазин, где всегда много народу, причем, как местных жителей, так и туристов. Все знают, что здесь можно купить и простой, но практичный и долговечный нож для хозяйственных нужд, и красивый клинок с гравировкой в подарок.

"Нож — это необходимая вещь в каждом доме, в каждой семье, они всегда нужны. Наш регион славится ремеслами и изготовление ножей - одно из главных. У нас вся семья занята этим делом, а еще мы взяли к себе студентов колледжей, чтобы перенимали опыт и дальше продолжали традиции наших предков", — рассказывает мастер.

По его словам, чустские ножи всегда ценили за их уникальную форму, практичность, красоту и натуральные материалы. К примеру, для изготовления рукояти используют рога животных — быка или оленя.

Рахимжон-ака с гордостью отметил, что сегодня ремесленникам созданы все условия для работы в своих лавках, а чустские ножи продаются далеко за пределами Узбекистана. Договоры заключены с Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Афганистаном, США и другими странами. 

Фото с выставки Клинок - традиции и современность, 2014. Архивное фото
Лилия Николенко
Узбекский нож пичок — незаменимый помощник
"Мы хотим, чтобы во всем мире были наши ножи", — заключил устазода.

Сам процесс изготовления ножа на вид кажется ничем не примечательным, но многое зависит от качества материалов и сноровки мастера. 

Заготовку сначала раскаляют в печи, затем придают традиционную клювовидную форму клинку и ставят фирменную печать Чуста со звездой. Затем лезвие затачивают до зеркального блеска и надевают на него костяную рукоять. 

Чтобы не поранить руку во время работы с ножом, стык между лезвием и ручкой заливают свинцом, создавая плавный переход и намертво фиксируя лезвие ножа.

Сама рукоять — отдельное произведение искусства. Мастера расписывают кость традиционными узорами, а иногда украшают гравировкой или резьбой.

Видеоэкскурсию из мастерской потомственного ремесленника смотрите в нашем ролике. 




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