19:47 31 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Видео

Друзья и соседи: что узбеки думают о таджиках

Получить короткую ссылку
45 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / TAJLIFE

Журналисты из Таджикистана решили пройти по улицам Санкт-Петербурга и спросить узбеков, что они думают о представителях соседней республики.

Корреспонденты одного из таджикистанских изданий прошлись по Санкт-Петербургу и спросили у встретившихся им узбеков мнение об эмигрантах и жителях соседней республики.

"У меня много друзей-таджиков, завтра собираемся кино вместе посмотреть", - рассказал Хасан из Узбекистана.

"К другим нациям отношусь нормально. У меня есть знакомые из разных стран. Таджики – люди добрые и дружелюбные, всего поддержат в трудную минуту", - добавил его соотечественник Хусан.

Такого мнения придерживается большинство опрошенных. Как отмечают респонденты, отношения между узбеками и таджиками часто не просто дружественные, а родственные, высока статистика двунациональных семей. Те и другие пересекают границу, ездят по делам, на работу или в гости.

Теги:
опрос, Таджикистан, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кукла Эльза
    Не игрушки

    Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.

  • В Минске для туристов установлены указатели
    Безвиз и туризм

    Колумнист Sputnik – о первых результатах увеличения срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси.

  • Автандил Гарцкия
    Портал в Абхазию

    О работе нового "Национального туристического портала" Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр по курортам и туризму республики.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Незаменимый формат

    Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить ОДКБ для Армении, заявили в парламенте республики.

  • Рассмотрение жалобы Ксении Собчак в Верховном суде
    "Латвия отрубает себе руку"

    Ксения Собчак считает, что Латвии нужно использовать преимущества билингвальной системы, а не выдавливать русский язык из школ.

  • Линии электропередач, архивное фото
    В отключке

    В Прибалтике объявили дату испытания электросетей без российской энергии – линии отключат на 12 часов, затем включат вновь.

  • Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
    Кепка дружбы

    Народный артист России Олег Газманов поздравил президента Молдовы Игоря Додона с Днем дружбы и сделал символический подарок.

  • Шоссе. Иллюстративное фото
    Объехать Тарту

    Благодаря деньгам из фондов ЕС второй по численности город Эстонии смог перенаправить транзитный поток машин с городских улиц на окраины.

  • Вертолет Ми-24 во время тренировки военнослужащих
    Поддержка с воздуха

    Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения – маневры с участием более чем двух тысяч военных пройдут в августе.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Су-34 уничтожил корабль террористов сверхзвуковой ракетой
Бомбардировщик Су-34 уничтожил "врага" сверхзвуковой ракетой
Когда наступает пенсионный возраст в разных странах
Когда в разных странах наступает пенсионный возраст

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054