Друзья и соседи: что узбеки думают о таджиках

Журналисты из Таджикистана решили пройти по улицам Санкт-Петербурга и спросить узбеков, что они думают о представителях соседней республики.

Корреспонденты одного из таджикистанских изданий прошлись по Санкт-Петербургу и спросили у встретившихся им узбеков мнение об эмигрантах и жителях соседней республики.

"У меня много друзей-таджиков, завтра собираемся кино вместе посмотреть", - рассказал Хасан из Узбекистана.

"К другим нациям отношусь нормально. У меня есть знакомые из разных стран. Таджики – люди добрые и дружелюбные, всего поддержат в трудную минуту", - добавил его соотечественник Хусан.

Такого мнения придерживается большинство опрошенных. Как отмечают респонденты, отношения между узбеками и таджиками часто не просто дружественные, а родственные, высока статистика двунациональных семей. Те и другие пересекают границу, ездят по делам, на работу или в гости.