Переобитаемй остров: как пять человек живут на одном квадратном метре суши

Среди озера Виктория между Угандой и Кенией расположен остров Мигинго размером всего с футбольное поле, но численностью населения в несколько сотен человек. Как они уживаются на таком клочке земли, и что их заставляет жить в тесноте, смотрите в этом видео.

Несмотря на более чем скромные размеры (около 1800 квадратных метров) этот остров приютил несколько сотен человек, стремящихся сюда за богатым уловом нильского окуня. В неделю местные рыбаки зарабатывают на этом промысле по 200-300 долларов, что можно считать сказочным доходом.

Островитяне в буквальном смысле живут "в тесноте да не в обиде". Помимо сотен хижин на Мигинго есть своя церковь, мечеть. магазин, салон красоты и целых пять баров.

Поблизости есть просторный и свободный остров, но местные жители не хотят покидать своего уютного, хоть и тесного пристанища. Впрочем, рыбаки жалуются, что ценная рыба уходит из окрестных вод, так что Мигинго через какое-то время может из самого обитаемого острова превратиться в опустевший клочок суши.

А пока дары природы не иссякли, на острове ютятся по пять человек на каждом квадратном метре пространства, довольствуясь малым. Вот уж кого точно не испортил жилищный вопрос.