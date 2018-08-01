Сквозь воду и минные поля: узбекские разведчики показали мастерство на АрМИ

В Новосибирской области на военном полигоне "Кольцово" стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки-2018".

Соревнования пройдут в пять этапов: совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, "Тропа разведчика", стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.

Во время первого этапа участники из 8 стран выполнили десантирование посадочным способом с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" и совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров.

По итогам первого состязания Узбекистан занимает пятую строчку. В тройке лидеров - Россия, Китай и Беларусь.

Кадры с зрелищных соревнований смотрите в нашем видео.