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Сквозь воду и минные поля: узбекские разведчики показали мастерство на АрМИ

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Минобороны РФ

В Новосибирской области на военном полигоне "Кольцово" стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки-2018".

Соревнования пройдут в пять этапов: совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, "Тропа разведчика", стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.

Во время первого этапа участники из 8 стран выполнили десантирование посадочным способом с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" и совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров.

По итогам первого состязания Узбекистан занимает пятую строчку. В тройке лидеров - Россия, Китай и Беларусь.

Кадры с зрелищных соревнований смотрите в нашем видео.

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Теги:
военные, Узбекистан



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