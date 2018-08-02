Наперекор страху: 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду

В 2018 году на прыжок решились 40 храбрецов. Расстояние от моста до воды - 28 метров.
Глубина реки составляет 4,5 метра. Вода здесь прогревается лишь до 14 градусов.
На протяжении 400 лет самые смелые и отважные прыгают в холодную реку Неретву с моста в Боснии и Герцеговине.
В 2018 году на прыжок решились 40 храбрецов. Расстояние от моста до воды - 28 метров.
Глубина реки составляет 4,5 метра. Вода здесь прогревается лишь до 14 градусов.
Среди озера Виктория между Угандой и Кенией расположен остров Мигинго размером всего с футбольное поле, но численностью населения в несколько сотен человек. Как они уживаются на таком клочке земли, и что их заставляет жить в тесноте, смотрите в этом видео.
В Новосибирской области на военном полигоне "Кольцово" стартовал конкурс "Отличники войсковой разведки-2018".
Германия объявила России войну 1 августа 1914 года, так началась Первая мировая война.
В 2016 году журналисты из Таджикистана решили пройти по улицам Санкт-Петербурга и спросить мнение граждан Узбекистана о соседях.
Первое место заняла команда России, за ней следуют военные из Китая, замыкает тройку лидеров Казахстан.
Принадлежащий национальной авиакомпании Boeing 767 выполнял рейс Стамбул - Ташкент.
Делегация ГУВД столицы в августе находится в республике с визитом, она уже побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации.
В Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана прокомментировали объявление о продаже роскошного особняка в Алматы за 11,4 миллиона долларов.
Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет о борьбе пахлавани.
О том, как военные Таджикистана готовились к "Танковому биатлону-2018", рассказал один из участников соревнований, старший лейтенант Илхом Тураев.
Рейтинг, который присужден Азербайджану международными агентствами, недостаточно адекватен, уверен эксперт.
Корреспонденты Sputnik попытались найти односельчан Шимона Переса, но получилось только постоять у колодца, из которого пил воду президент Израиля, когда приезжал в Вишнево.
Министерство иностранных дел Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии.
В Специальной следственной службе Армении объяснили необходимость ареста второго президента республики Роберта Кочаряна.
Центр госязыка провел проверку фестиваля Jūras Pērle с участием артистов из Литвы, Латвии и России в ответ на жалобу жительницы Риги.
Литовские учреждения начали подготовку к проведению общенациональной переписи, которая впервые будет проведена автоматически.
Молдова и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации – путешествия на самолетах станут безопаснее.
В таллиннском парке Паэ птенцы лебедей погибли из-за безответственности гостей Фестиваля пирогов.
В Комитете госбезопасности Южной Осетии рассказали о результатах деятельности пограничной службы в июле.
В Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана прокомментировали объявление о продаже роскошного особняка в Алматы за 11,4 миллиона долларов.
Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет о борьбе пахлавани.
О том, как военные Таджикистана готовились к "Танковому биатлону-2018", рассказал один из участников соревнований, старший лейтенант Илхом Тураев.