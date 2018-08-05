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Бульдог-ковбой покоряет сердца

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© Ruptly .

Когда ты на коне - и дело в шляпе. Смотрите видео с забавным бульдогом-ковбоем.

Как оседлать деревянную лошадку и стать героем соцсетей?

Ответ на этот вопрос есть у смешного бульдога, который развлекается, изображая себя наездником.




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