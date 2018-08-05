Бульдог-ковбой покоряет сердца

Как оседлать деревянную лошадку и стать героем соцсетей?
Ответ на этот вопрос есть у смешного бульдога, который развлекается, изображая себя наездником.
Когда ты на коне - и дело в шляпе. Смотрите видео с забавным бульдогом-ковбоем.
Как оседлать деревянную лошадку и стать героем соцсетей?
Ответ на этот вопрос есть у смешного бульдога, который развлекается, изображая себя наездником.
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Старейшая военная академия России увековечила имя Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы.
Премьер-министр Кыргызстана на заседании кабмина отчитал полномочного представителя правительства в Таласской области.
В Таджикистане проверят российско-таджикскую договорно-правовую базу на предмет устаревших соглашений между странами.