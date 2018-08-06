Как взорвали дрон-убийцу во время выступления президента Венесуэлы Мадуро

К трибуне, где находился во время парада Мадуро, направлялось несколько летательных аппаратов со взрывчаткой.

Венесуэльский журналист, глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал на своей странице в Twitter видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу проходил парад в честь очередной годовщины создания национальной боливарианской гвардии.

© Sputnik / Сергей Гунеев Момент покушения на президента Венесуэлы Мадуро запечатлели видеокамеры

На кадрах виден дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе. В этот момент слышно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро произносит речь.

Отметим, к трибуне, где находился во время парада Мадуро, направлялось несколько летательных аппаратов со взрывчаткой.

Во время покушения взорвались три летательных аппарата, рассказал министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Было три взрыва, один — это дрон напротив президентского помоста, еще один дрон поднялся и взорвался справа от помоста… Именно он стал причиной, что сектор с родственниками служащих (гвардии. — Ред.) побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены", — отметил он.

Сам Мадуро в обращении к нации после инцидента обвинил в атаке оппозицию и колумбийские власти.

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По делу о покушении уже задержаны шесть подозреваемых.

Ответственность за атаку взяла подпольная группа "Фланелевые солдаты", созданная в 2014 году и связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.