Разрушительное землетрясение в Индонезии унесло жизнь почти 100 человек

В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

В результате землетрясения погиб 91 человек, сообщает РИА Новости.

Более 200 человек получили серьезные травмы.

При этом отмечается, что число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодоступные районы.