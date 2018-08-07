Разрушительное землетрясение в Индонезии унесло жизнь почти 100 человек

В результате землетрясения погиб 91 человек, сообщает РИА Новости.
Более 200 человек получили серьезные травмы.
При этом отмечается, что число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодоступные районы.
В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.
В результате землетрясения погиб 91 человек, сообщает РИА Новости.
Более 200 человек получили серьезные травмы.
При этом отмечается, что число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодоступные районы.
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В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.