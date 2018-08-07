Эктор Купер: в моем назначении есть и заслуга президента Узбекистана

Новым наставником узбекской национальной сборной по футболу стал аргентинец Эктор Купер, тренировавший на последнем мундиале сборную Египта. Контракт заключен на три года с возможностью продления.
Кроме того, он подчеркнул, что своим назначением он обязан не только спортивным чиновникам республики, но и непосредственно главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Относительно попадания сборной на чемпионат мира 2022 года аргентинец высказался осторожно.
"Пока рано говорить. Единственное, что я могу обещать, это напряженную работу. Чудес быстро ждать не стоит", — осторожно заметил Купер.
Говоря о первых своих шагах на посту главного тренера он заявил, что для начала намерен познакомиться с игроками и изучить национальный чемпионат в поисках талантливых футболистов.
Кадры с пресс-конференции нового тренера сборной Узбекистана смотрите в нашем видео.