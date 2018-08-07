20:05 07 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Видео

Эктор Купер: в моем назначении есть и заслуга президента Узбекистана

Получить короткую ссылку
23330

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Аргентинский тренер заключил с Федерацией футбола Узбекистана контракт на три года с возможностью дальнейшего продления.

Новым наставником узбекской национальной сборной по футболу стал аргентинец Эктор Купер, тренировавший на последнем мундиале сборную Египта. Контракт заключен на три года с возможностью продления.

Умид Ахматджанов провёл встречу с Эктором Купером в Национальном Олимпийском комитете
© НОК Узбекистана
Глава НОК Узбекистана обещал Эктору Куперу полный карт-бланш в работе
Выступая на пресс-конференции в Ташкенте, Купер в первую очередь поблагодарил узбекистанцев за теплый прием, которые они устроили ему сразу по прилете в узбекскую столицу.

Кроме того, он подчеркнул, что своим назначением он обязан не только спортивным чиновникам республики, но и непосредственно главе государства Шавкату Мирзиёеву. 

Относительно попадания сборной на чемпионат мира 2022 года аргентинец высказался осторожно.

"Пока рано говорить. Единственное, что я могу обещать, это напряженную работу. Чудес быстро ждать не стоит", — осторожно заметил Купер.

Говоря о первых своих шагах на посту главного тренера он заявил, что для начала намерен познакомиться с игроками и изучить национальный чемпионат в поисках талантливых футболистов.

Кадры с пресс-конференции нового тренера сборной Узбекистана смотрите в нашем видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Мы такие, какие есть

    Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.

  • Волонтеры из России, которые приехали в Абхазию в рамках проекта Маяки дружбы. Россия сближает
    Маяки дружбы

    О проекте "Маяки дружбы. Россия сближает", который впервые проходит в Абхазии, рассказал организатор мероприятия.

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока и шерсти
Вместе и навсегда: дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054