Вместе и навсегда: дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока

Сходство с оригиналом поражает. Мастер может сделать по фотографии любую собачку.
Услугу получила большую популярность у любителей животных, чьи питомцы покинули мир.
Дизайнер из Нью-Йорка Линда Фаччи делает мини-копии собак из шерсти и войлока.
Сходство с оригиналом поражает. Мастер может сделать по фотографии любую собачку.
Услугу получила большую популярность у любителей животных, чьи питомцы покинули мир.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу аргентинец Эктор Купер рассказал о своих первых шагах на этом посту.
В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.
Александр Гуков провел на высоте около 6,5 тысячи метров в снежном плену около недели.
Строителям удалось решить проблему с шумом, издаваемым потоком воды, а также сохранить в безопасности поверхность земли.
С начала августа для операции также необходим экзаменационный лист.
Один из выпускников Ташкентского высшего общевойскового училища, а ныне генерал-майор российской армии Владимир Марусин поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о своей молодости и рассказал о развивающемся сотрудничестве между военными Узбекистана и России.
В ходе переговоров было описано два участка - Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.
Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.
Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.
На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.
Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.
Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.
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В МВД Литвы пройдут учения среди руководящего состава, в которых будет симулироваться взрыв "радиоактивной бомбы".
Министр финансов Румынии привел пример того, как Бухаресту и Вашингтону нужно сотрудничать по вопросу закупки ракет.
Здания Эстонии проверят на радиоактивный газ-канцероген после вступления в силу новой европейской директивы.
Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.
Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.
Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.
На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.