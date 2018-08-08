Очевидцы сняли на видео взрыв бензовоза в Италии

Как пишет РИА Новости, пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от дороги дилерских центрах. Они также начали взрываться, а мост частично обрушился.
По последним данным, погиб один человек, 67 пострадали.
ЧП произошло на эстакаде неподалеку от аэропорта, взорвался попавший в ДТП бензовоз.
Как пишет РИА Новости, пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от дороги дилерских центрах. Они также начали взрываться, а мост частично обрушился.
По последним данным, погиб один человек, 67 пострадали.
Семимесячная малышка из Японии по имени Шанко восхитила пользователей интернета. Ее шевелюра по густоте напоминает волосы принцессы Рапунцель.
Дизайнер из Нью-Йорка Линда Фаччи делает мини-копии собак из шерсти и войлока.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу аргентинец Эктор Купер рассказал о своих первых шагах на этом посту.
В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.
ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении четверых узбекистанцев после того, как 25-летнюю девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, выброшенную из окна гостиницы на Невском проспекте.
Также в Узбекистане может быть организована встреча топ-менеджеров ведущих нефтегазовых компаний.
Строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительного контакта, заявил начальник специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" Равшан Таджиев.
Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.
Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.
В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.
Жаркое и сухое по сравнению с предыдущими годами лето грозит нанести серьезный урон чаеводству в южных регионах Азербайджана.
Два белоруса повздорили во дворе многоквартирного дома под Минском из-за рисунка, на котором богатырь держит флаг России.
Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия рассказал о быстром росте показателей развития отрасли в Абхазии за последние 10 лет.
Семья Пашинянов пообещала сделать все, чтобы юная участница программы "Сделай шаг к своему дому" Лариса Карслян запомнила визит в Армению.
Защитник русских школ в Латвии, кандидат в депутаты Сейма Илья Козырев вышел на свободу, Полиция безопасности не стала добиваться его ареста.
Литва запросила у ЕС почти шесть миллионов евро на развитие туризма – средства вложат в продвижение объектов природного и культурного наследия.
Молдавская столица попала в список самых любимых направлений среди пожилых туристов из бывшего СССР.
Как нечаянно выпущенная натовскими лётчиками в Эстонии ракета стала отрезвляющим сигналом для местных политических сорвиголов – в материале Sputnik.
Генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, в августе 2008 года командовавший 58-й армией со штабом во Владикавказе, рассказал Sputnik о ходе "пятидневной войны".
Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.
Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.
В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.