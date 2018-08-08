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Очевидцы сняли на видео взрыв бензовоза в Италии

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© Ruptly .

ЧП произошло на эстакаде неподалеку от аэропорта, взорвался попавший в ДТП бензовоз.

Как пишет РИА Новости, пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от дороги дилерских центрах. Они также начали взрываться, а мост частично обрушился.

По последним данным, погиб один человек, 67 пострадали.

Теги:
Взрыв, Италия



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