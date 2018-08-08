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Многодетная мама из России рассказывает, как она воспитала 80 детей

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© Facebook / ТОК

Каждый день самая многодетная мама России проводит в окружении детей, совсем скоро у нее появится 81-й воспитанник.

Татьяна Сорокина — самая многодетная мама в России. Она воспитала 80 детей, но только двое из них — родные.

Татьяна живет в поселке Рассвет Ростовской области. На видео она все время в окружении детей.

"Планов брать детей у меня никогда не было. Они сами ко мне идут. Когда мы с мужем поженились 40 лет назад, у сына обнаружили генетическую болезнь. Сначала старались его лечить, а когда узнали, что это бесполезно, новых детей не стали заводить. Решили взять из детского дома", — рассказывает женщина.

Сначала девочку усыновили, потом двух мальчиков. А потом организовали семейные детские дома. В 1990-х они воспитывали уже более 20 детей. Большинство воспитанников — инвалиды. Многих уже до этого усыновляли, но возвращали в детские дома, узнав их диагноз. Сорокины специально выбирали таких детей, сообщает Sputnik Таджикистан.

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"Все дети больные, почти все. Только пятеро более-менее здоровы", — говорит многодетная мама.

Многих вылечили, сняли им умственную отсталость. Ребята смогли закончить школу, получить аттестаты.

"Старшим исполнилось 48, а младшим только 6. Они видят, что им доверяют, о них заботятся, их любят. Это самое главное", — говорит многодетная мама, добавляя, что помнит всех своих детей по именам и не забывает поздравить каждого с днем рождения.

Сейчас в доме живут 16 детей. Все они считают друг друга братьями и сестрами. Несколько лет назад умер муж Татьяны, но она не чувствует себя одинокой. Тяжелую утрату помогли пережить дети.

"У меня 46 внуков и шесть правнуков", — гордо произносит многодетная мама. У Сорокиных свое хозяйство — сад, огород, небольшая ферма. Дети помогают матери кормить кур и уток, собирать ягоды, поливать грядки, развешивать сушиться постиранное белье.




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