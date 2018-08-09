К 100-летию Эстонии: альпинисты отправились покорять Памир

Эстонские альпинисты в честь 100-летия республики отправлять покорять пик Эстония на Памире.
"Я еду туда в третий раз. В последний раз наши соотечественники поднимались 28 лет лет назад", - рассказал руководитель команды Райво Плумер.
По словам другого спортсмена, Хейки Эрм, это неприступные горы. В долину Памира почти не ходят, потому что место труднодоступно и опасно, там очень суровые перевалы.
Всего в группе 12 человек, самым старшим участникам 45-50 лет. Они опытные альпинисты.
Напомним, что в 1918 году Эстония и Латвия в ходе гражданской войны провозгласили независимость от России.