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К 100-летию Эстонии: альпинисты отправились покорять Памир

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Они решились на поход, несмотря на труднодоступность и опасность подъема.

Эстонские альпинисты в честь 100-летия республики отправлять покорять пик Эстония на Памире.

"Я еду туда в третий раз. В последний раз наши соотечественники поднимались 28 лет лет назад", - рассказал руководитель команды Райво Плумер.

По словам другого спортсмена, Хейки Эрм, это неприступные горы. В долину Памира почти не ходят, потому что место труднодоступно и опасно, там очень суровые перевалы.

Всего в группе 12 человек, самым старшим участникам 45-50 лет. Они опытные альпинисты.

Напомним, что в 1918 году Эстония и Латвия в ходе гражданской войны провозгласили независимость от России.

Теги:
Альпинизм, Горы, Эстония



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