12:47 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Видео

Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

III Всемирные игры кочевников-2018 пройдут на побережье Иссык-Куля со 2 по 8 сентября.

Состязания будут проходить в 37 национальных видах спорта с участием около двух тысяч представителей 53 стран.

Самая многочисленная делегация спортсменов заявлена от Кыргызстана – 458, второе по численности место занимает Россия – 235 и третьим стал Казахстан – 195. Узбекистан представят 108 спортсменов.

В программу соревнований вошли стрельба из лука, соколиная и псовая охота, восточные настольные игры, скачки, козлодрание. Среди участников заявлены и женщины, которые, помимо участия в этно-моде и этно-кухне, примут участие непосредственно в соревнованиях.

Всего будет разыграно 594 медали: золото – 174, серебро – 173, бронза – 247. Призовой фонд ВИК составит более 26 миллионов сомов (136,5 миллиона тенге, или 381,3 тысячи долларов).

Освещать соревнования будут 30 представителей СМИ из разных стран. Культурную составляющую Игр представят мировые звезды спорта и шоу-бизнеса.

Всемирные игры кочевников, или Азиатская Олимпиада, были инициированы Кыргызстаном в 2012 году. Первые Игры прошли в 2014 году на берегу озера Иссык-Куль.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Круглый стол на тему Какие проблемы волнуют азербайджанскую молодежь
    Вопрос взаимопонимания

    Проблемы сотрудничества между молодежью России и Азербайджана заключаются в недостатке взаимопонимания и диалога, считает эксперт.

  • Сом, архивное фото
    Президентский размер

    Белорус вытянул из Двины сома весом в 48,6 килограмма – всего на несколько килограммов меньше, чем рыба, которую поймал Александр Лукашенко.

  • Американская белая бабочка
    Незваная гостья

    Начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Абхазии рассказал о том, как бороться с американской бабочкой и насколько она угрожает растениям.

  • Заседание правительства Армении (1 июня 2018). Еревaн
    Пустили, но ненадолго

    Став премьером Армении, Никол Пашинян открыл зал заседаний для журналистов, но теперь кабмин возвращается к прежнему режиму безопасности.

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

  • Налоговый кодекс
    Налоговая революция

    Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

  • Министерство иностранных дел России
    Надо разговаривать

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с новым послом Эстонии в Москве напомнил о важности двустороннего диалога.

  • Сезонное отключение воды
    Кругом вода

    Дожди нарушили снабжение водой столицы Южной Осетии - в ближайшие дни в Цхинвале ожидаются перебои с ее подачей.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054