Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников

III Всемирные игры кочевников-2018 пройдут на побережье Иссык-Куля со 2 по 8 сентября.

Состязания будут проходить в 37 национальных видах спорта с участием около двух тысяч представителей 53 стран.

Самая многочисленная делегация спортсменов заявлена от Кыргызстана – 458, второе по численности место занимает Россия – 235 и третьим стал Казахстан – 195. Узбекистан представят 108 спортсменов.

В программу соревнований вошли стрельба из лука, соколиная и псовая охота, восточные настольные игры, скачки, козлодрание. Среди участников заявлены и женщины, которые, помимо участия в этно-моде и этно-кухне, примут участие непосредственно в соревнованиях.

Всего будет разыграно 594 медали: золото – 174, серебро – 173, бронза – 247. Призовой фонд ВИК составит более 26 миллионов сомов (136,5 миллиона тенге, или 381,3 тысячи долларов).

Освещать соревнования будут 30 представителей СМИ из разных стран. Культурную составляющую Игр представят мировые звезды спорта и шоу-бизнеса.

Всемирные игры кочевников, или Азиатская Олимпиада, были инициированы Кыргызстаном в 2012 году. Первые Игры прошли в 2014 году на берегу озера Иссык-Куль.