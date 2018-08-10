В Бразилии выбирают обладательницу самых привлекательных ягодиц

Из 27 девушек в финал вышли 15 красоток.
Обладательницу самых аппетитных ягодиц выбирают всенародным голосованием. Конкурс "Мисс бум-бум", придуманный восемь лет назад, стал культовым в Бразилии.
В Бразилии проходит конкурс ягодиц "Мисс бум-бум - 2018".
Из 27 девушек в финал вышли 15 красоток.
Обладательницу самых аппетитных ягодиц выбирают всенародным голосованием. Конкурс "Мисс бум-бум", придуманный восемь лет назад, стал культовым в Бразилии.
III Всемирные игры кочевников - 2018 пройдут на побережье Иссык-Куля со 2 по 8 сентября.
Они решились на поход, несмотря на труднодоступность и опасность подъема.
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Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.
На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.
Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.