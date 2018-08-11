Очевидцы опубликовали кадры полета угнанного в США лайнера

Правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.
На борту самолета не было пассажиров. Воздушное судно пробыло в воздухе 15 минут и разбилось на юге залива Пьюджет.
Сотрудник авиакомпании Horizon Air угнал самолет из аэропорта Сиэтла Такома.
Правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.
На борту самолета не было пассажиров. Воздушное судно пробыло в воздухе 15 минут и разбилось на юге залива Пьюджет.
Антрополог Артем Космарский поразмышлял о прошлом и будущем через призму нынешней идентичности и культурного контекста Ташкента.
На тренировках к конкурсу "Мастера автобронетанковой техники" девушки-военнослужащие продемонстрировали элементы экстремального вождения за рулем совсем не женских машин.
Олимпийские объекты в Пекине превращаются в руины.
В 34 года японец ушел из бодибилдинга. Но вернулся в 50 лет, чтобы вдохновить больную жену.
В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения.
Чемпион Узбекистана по ММА был убит во время потасовки в клубе "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента.
Особо министра обороны России заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.