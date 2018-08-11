Урбанист: горожанам необходимо участвовать в развитии Ташкента

Антрополог Артем Космарский поразмышлял о прошлом и будущем через призму нынешней идентичности и культурного контекста Ташкента.

По словам эксперта, Ташкент находится в начале нового этапа своего развития и принципиально важно, чтобы вы его жители понимали, куда это развитие идет и, возможно, даже влияли на него.

"При Исламе Каримове Ташкент был законсервирован, сейчас узбекская столица открывается глобальным силам, которые действуют во всех городах мира", - считает Космарский.

© AFP 2018 / Wang Zhao Зачем в городе нужна синяя лавочка и большая резиновая утка

Лекция прошла в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя". В течение июля и августа Институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при Хокимияте проводит серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре.

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