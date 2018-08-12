Пламя до небес: Калифорния объята пожарами

Причиной лесного пожара стал поджог, полиция уже арестовала подозреваемого. Причиной стала вражда мужчины с соседями.
Ему грозит пожизненное заключение.
Пожар уже уничтожил 12 зданий, вызвал эвакуации жителей, выгорело 6200 акров земли.
Пожар, получивший в США название "Holy Fire" ("священный огонь"), полыхает в Национальном парке Кливленда в Калифорнии.
Причиной лесного пожара стал поджог, полиция уже арестовала подозреваемого. Причиной стала вражда мужчины с соседями.
Ему грозит пожизненное заключение.
Пожар уже уничтожил 12 зданий, вызвал эвакуации жителей, выгорело 6200 акров земли.
Антрополог Артем Космарский поразмышлял о прошлом и будущем через призму нынешней идентичности и культурного контекста Ташкента.
Сотрудник авиакомпании Horizon Air угнал самолет из аэропорта Сиэтла Такома.
На тренировках к конкурсу "Мастера автобронетанковой техники" девушки-военнослужащие продемонстрировали элементы экстремального вождения за рулем совсем не женских машин.
Олимпийские объекты в Пекине превращаются в руины.
Брюнетка завораживает интернет-аудиторию не только виртуозной игрой на рояле, но и длинными ногами.
Узбекские футболисты готовятся к первому матчу против сборной Бангладеш, игра состоится 14 августа.
После начала операции российских войск в Сирии около 1,2 млн человек вернулись домой из лагерей для беженцев.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.