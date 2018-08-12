Любуйся и слушай: уроженка Узбекистана покоряет не только игрой на рояле

Девушка серьезно занялась музыкой, когда мама впервые привела ее в студию Тамары Попович, пишет РИА Крым. Будущая звезда была настолько маленькой, что еще не дотягивалась до педалей и ей под ноги подкладывали две огромные телефонные книги. Зато сейчас в длинные ноги красавицы влюблены поклонники по всему миру.

На критику в свой адрес по поводу излишней сексуальности Астанова отвечает: "Классическая музыка не должна ассоциироваться с чем-то ограничительным, печальным и источающим запах нафталина".

Оцените сами талант исполнительницы в нашем видео.